Israel acusa a Lamine Yamal de “incitar al odio” tras ondear bandera palestina en festejo del Barcelona

La celebración del FC Barcelona por el título de LaLiga derivó en una controversia política luego de que Lamine Yamal ondeara una bandera palestina durante el recorrido del plantel por las calles de Barcelona.

El gesto del joven futbolista generó reacciones opuestas. Mientras autoridades palestinas agradecieron la señal de apoyo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, criticó duramente al jugador y pidió una respuesta del club catalán.

¿Qué hizo Lamine Yamal durante la celebración del Barcelona?

Durante la multitudinaria celebración del título, un hincha le entregó una bandera de Palestina a Yamal, quien la tomó y la ondeó desde el bus del equipo ante los fanáticos presentes.

Posteriormente, el futbolista compartió en sus redes sociales fotografías del momento, lo que amplificó la repercusión del gesto más allá del festejo deportivo.

El Gobierno palestino agradeció públicamente el apoyo del jugador a través de sus canales oficiales. En paralelo, medios españoles informaron que la imagen también generó muestras de respaldo en redes sociales y en territorios palestinos.

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La dura reacción de Israel Katz

El ministro de Defensa israelí reaccionó este jueves a través de un mensaje en español publicado en X, donde acusó al futbolista de fomentar el odio contra Israel.

“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio”, escribió Katz, junto con vincular el gesto al actual conflicto entre Israel y Hamás.

El secretario de Estado israelí también emplazó directamente al club azulgrana. “Un club grande y respetado como el Barça debe desmarcarse de estas declaraciones y dejar claro que no hay lugar para la incitación ni el apoyo al terrorismo”, sostuvo.

Hasta ahora, el FC Barcelona no ha emitido un comunicado institucional sobre la polémica. Sin embargo, según medios españoles, el entrenador Hansi Flick fue consultado por el gesto y señaló que no le gustan los temas políticos en el fútbol, aunque remarcó que se trató de una decisión personal del jugador.

El episodio instaló un nuevo debate sobre la presencia de mensajes políticos en celebraciones deportivas, especialmente en un contexto marcado por la guerra en Gaza y la alta exposición internacional de figuras como Yamal, una de las principales promesas del fútbol europeo.