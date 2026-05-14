Obra “Sala de Profes” del Colectivo Tarea Urgente inicia gira por siete comunas de Chile

El Colectivo Artístico Tarea Urgente, con más de una década de trayectoria, comenzó una nueva gira de su aclamada obra “Sala de Profes”.

El montaje, estrenado en 2018, aborda hitos como el proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) y las movilizaciones docentes de 2014.

“La memoria gremial y educativa de Chile no puede seguir en el olvido” , señalaron desde la agrupación.

Recorrido por regiones

La gira parte el viernes 15 de mayo en el Centro Cultural de Puente Alto. Continúa el 22 de mayo en Quillota, y luego pasa por Til Til (10 de julio), San Francisco de Mostazal (25 de julio), Rancagua (30 de julio) y cierra con una doble función el 7 de agosto en el Parque Cultural de Valparaíso.

La obra combina teatro documental, performance y un fuerte componente educativo. El colectivo, fundado en 2013, investiga archivos y trabaja directamente con comunidades para reconstruir la historia de los movimientos sociales.

“Sala de Profes” ha participado en festivales nacionales e internacionales y realizado temporadas en diversas salas. La gira cuenta con el respaldo del Fondo de Itinerancia Nacional.