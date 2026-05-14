Pampers trae a Chile su pañal más avanzado para mejorar el descanso nocturno de las guaguas y familias del país

Pampers-marca que forma parte de P&G- presentó su nueva línea de pañales premium “Pampers Protección Insuperable”, un producto con tecnología avanzada enfocado en reducir las interrupciones durante el descanso de los bebés, para dar la mejor experiencia en sueño y cuidado de la piel, asegurando una protección durante todo el día y la noche.

El lanzamiento de “Pampers Protección Insuperable” se llevó a cabo este lunes 11 de mayo en el marco de un evento exclusivo en el Sky Santiago, como una experiencia inmersiva inspirada en el descanso y bienestar familiar, abriendo una conversación sobre el sueño infantil, cuidado de la piel y las nuevas necesidades de las familias chilenas.

Chile es el primer país de Latinoamérica en que la compañía lanza esta innovación en un contexto en que el mercado local se ha posicionado como relevante dentro de la estrategia regional de la firma. Durante el evento también se abordaron cambios relevantes en el consumidor chileno como el fenómeno del Golden baby, marcado por una baja tasa de natalidad y familias cada vez más informadas y exigentes respecto al cuidado de sus hijos.

El evento, además, contó con la conducción de Emilia Dides, como mamá destacada de la marca, quien contó su propia experiencia reflexionando que “cuando pensamos en bienestar, muchas veces pensamos en grandes momentos. Pero quienes tienen guaguas saben que a veces el verdadero bienestar está en algo mucho más simple: poder dormir tranquilos”.

En el encuentro, también se realizó una demostración de la tecnología del producto: su capacidad de absorción veloz y de punta a punta, el formato anatómico que se adecua al cuerpo del bebé, barreras ultra reforzadas suaves y flexibles, y un indicador de humedad, muy relevante para el cuidado de la piel de los más pequeños de la familia.

“En Pampers creemos que el cuidado del bebé va mucho más allá de lo funcional. Sabemos que detrás de una buena noche existe bienestar, tranquilidad y una mejor experiencia para toda la familia. Por eso presentamos una innovación diseñada para ofrecer la mejor experiencia de sueño y cuidado de la piel: Pampers Protección Insuperable. El mejor pañal de Pampers en Latinoamérica ¿Y por qué el mejor? Porque es el resultado de años de investigación, entendiendo al consumidor chileno, sus necesidades y esa búsqueda constante de darles lo mejor a sus hijos”, afirmó Loreto Edwards, directora de Marketing de P&G Chile.

Protección nocturna: La preocupación de las madres chilenas

Un estudio -impulsado por P&G-realizado a 309 madres chilenas en 2025 reveló niveles alarmantes de insatisfacción con el rendimiento de los pañales, evidenciando que la mayoría enfrenta problemas recurrentes de filtraciones, afecciones en la piel y protección inadecuada, lo cuales impactan significativamente tanto el bienestar del bebé como la calidad de vida de la madre.

Los hallazgos más impactantes del estudio se centran en las fallas de protección nocturna, pues un 58% de las madres chilenas experimentan filtraciones de orina durante la noche con su marca actual de pañal, un 32% (1 de cada 3 mamás) enfrenta este problema al menos una vez al mes y 15% lidia con filtraciones nocturnas semanalmente o a diario.

En ese sentido, la investigación arrojó que lo que las madres chilenas principalmente demandan es protección nocturna confiable (50%) y prevención de filtraciones para mantener la ropa seca (46%) y libertad de movimiento a medida que el bebé crece (45%).

El lanzamiento contó, además, con la presencia de Yasna Kiessling y Luz María Grez, fundadoras y especialistas de Casa Pediatra, quienes profundizaron en la importancia del buen dormir para el correcto desarrollo de los bebés.

“El sueño es un factor fundamental para el desarrollo. Si bien existen despertares normales, hay otros que podemos prevenir, como los causados por la incomodidad. Una guagua expuesta a estímulos, cambios de temperatura o humedad tiene más probabilidades de interrumpir su sueño. Por eso, es clave asegurar un entorno adecuado y factores físicos óptimos; mantener al bebé seco, por ejemplo, reduce los despertares por molestia y permite que los ciclos de sueño sean mucho más estables”, concluyó Grez durante el lanzamiento.