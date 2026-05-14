Inauguran nueva sala cuna modular en Lirquén tras incendios que afectaron a la zona

A pocos meses de los incendios que afectaron a la zona centro-sur del país, fue inaugurada una nueva sala cuna modular en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, en la Región del Biobío.

El recinto, denominado Burbujitas del Mar, permitirá que 19 niños y niñas de entre 0 y 2 años retomen su proceso educativo en un espacio habilitado con módulos, accesibilidad universal y aislación térmica.

La obra fue impulsada por CMPC y Desafío Levantemos Chile, en coordinación con la Municipalidad de Penco. Según informaron las instituciones, el municipio gestionó la adjudicación de fondos ante la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) para la implementación y operación del recinto.

¿Cómo es la nueva sala cuna en Lirquén?

La infraestructura fue construida con 14 módulos emplazados en un terreno de 600 metros cuadrados. El proyecto considera salas de actividades, mobiliario y condiciones de seguridad para la atención de niñas y niños de primera infancia.

Desde Desafío Levantemos Chile señalaron que la iniciativa surgió como una respuesta para reponer el funcionamiento del establecimiento tras la emergencia y entregar continuidad a las familias del sector.

“Levantar una sala cuna es proteger a los más pequeños de la comunidad. En Ríos de Chile entendimos que cada día que estos niños pasaban sin su espacio de cuidado era un día de incertidumbre para sus familias”, afirmó Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, destacó que la apertura del recinto forma parte del proceso de reconstrucción tras la emergencia. “La reconstrucción no solo ocurre en las viviendas; también se reconstruye el tejido social, y qué mejor que hacerlo a través de la educación y el cuidado de la primera infancia”, señaló.

Autoridades valoran avance en reconstrucción

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, sostuvo que la reconstrucción continúa siendo una prioridad para el Gobierno y valoró el rol de las alianzas público-privadas en este tipo de iniciativas.

“La entrega del jardín infantil representa una solución concreta para un sector tan golpeado como Río Chile, en la comuna de Penco, beneficiando a las familias, a los niños y niñas, y también a quienes trabajan en este lugar”, afirmó.

Desde CMPC, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Augusto Robert, señaló que la reconstrucción de la sala cuna busca apoyar a las familias afectadas y entregar un espacio seguro para los menores mientras avanza el retorno a la rutina.

La directora de la Sala Cuna Burbujitas del Mar, Elizabeth Núñez, recordó el impacto que tuvo la emergencia en la comunidad educativa. “Vimos que muchos recuerdos de dieciséis años de generaciones que han pasado por nuestra sala cuna de la primera infancia se los llevaban las llamas”, dijo.

“Fue una tremenda alegría, nos devolvieron la esperanza. Desafío Levantemos Chile y CMPC han estado con nosotros desde el primer día y nos han demostrado que la primera infancia sí es importante”, agregó.

Con la inauguración del recinto, las familias del sector podrán retomar la atención educativa y de cuidado para niños y niñas menores de dos años, en medio del proceso de recuperación de las comunidades afectadas por los incendios.