Dólar revierte caída y se ubica por sobre los $890 tras moderación del precio del cobre

Este jueves el dólar revirtió la caída del miércoles, cuando cerró la jornada en torno a los $886 por el rally del cobre que alcanzó máximos históricos.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión con un alza de $7 en $893,3, luego de que se moderara el precio del metal rojo en US$ 6,5 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

De esta manera, la principal materia prima del país le ha dado soporte al peso chileno frente al dólar, que se ha mantenido volátil por la falta de avances en las negociaciones en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó cómo influyó la fluctuación del cobre en el tipo de cambio: “El principal factor detrás de este rebote ha sido la moderación en el rally del cobre, que tras alcanzar máximos históricos sobre los US$ 6,67 por libra comenzó a lateralizar cerca de los US$ 6,59, permitiendo cierta recuperación del dólar frente al peso chileno”.

“El tipo de cambio sigue mostrando una figura de indecisión tipo triángulo, lo que podría anticipar un movimiento más amplio en las próximas sesiones, dependiendo principalmente de tres factores: la evolución del cobre, el tono de la reunión entre Trump y Xi Jinping en China, y cualquier novedad respecto al conflicto geopolítico en Medio Oriente”, agregó.

“El mercado seguirá monitoreando si el cobre logra mantener sus niveles históricamente altos o comienza una corrección más profunda. Mientras tanto, el USD/CLP mantiene un sesgo todavía alcista de corto plazo mientras se sostenga sobre los $883, teniendo como primera resistencia relevante nuevamente la zona de los $900”, concluyó.

Por su parte, el senior account manager de inversiones XTB, Lorenzo Matus, añadió: “El principal motor direccional proviene de la cumbre entre EE. UU. y China, donde el mercado proyecta un escenario base de extensión de la tregua comercial, con concesiones parciales y sin un regreso inmediato a los aranceles más agresivos”.

“Mientras la estabilidad en comercio y tierras raras sostiene el optimismo táctico, el gran factor de riesgo es Irán: si no hay cooperación china para moderar la tensión en Oriente Medio, el petróleo volvería a encarecerse, aumentando la presión inflacionaria global”, cerró.