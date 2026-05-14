Cobre frena su rally tras rozar los US $6,7 la libra y el petróleo se mantiene por sobre los US$ 100 con el WTI y Brent

El cobre inició este jueves con una leve recuperación después de la corrección del miércoles, cuando el metal retrocedió desde los máximos históricos que rozaron los US$ 6,7 la libra en COMEX.

El analista de mercados de Capitaria, Joaquín Pantoja, aseguró que ese nivel comienza a consolidarse como una referencia técnica clave y las próximas sesiones serán determinantes para saber si actúa como una barrera que frena nuevos avances o si el metal extiende la corrección tras el fuerte rally acumulado.

“Ese nivel comienza a consolidarse como una referencia técnica clave para el mercado, ya que durante las próximas sesiones será importante evaluar si se mantiene como una barrera relevante o si el metal extiende una corrección de mayor magnitud tras el fuerte rally reciente”, señaló.

La reunión de Xi Jinping con Donald Trump

Las cifras llegadas desde China añadieron un elemento de cautela, con los nuevos préstamos que mostraron una contracción que podría reflejar menor dinamismo en la inversión y el consumo interno del principal comprador de cobre del mundo.

Tras su reunión con el presidente Donald Trump en Beijing, Xi Jinping dejó entrever una mayor apertura económica y comercial, señal que el mercado también está ponderando.

“Considerando que China es el principal consumidor mundial de cobre, esto podría generar presión bajista sobre el precio del metal. Sin embargo, el mercado también sigue atento al tono más optimista mostrado por Xi Jinping, donde dejó entrever una mayor apertura económica y comercial”, agregó.

Petróleo se mantiene por sobre los US$ 100 con el WTI y Brent Tras su reunión, ambos mandatarios concluyeron su encuentro con un acuerdo verbal en dos puntos clave que los analistas leen como una señal diplomática relevante. China se comprometió a no suministrar material militar a Irán y expresó interés en aumentar sus compras de crudo estadounidense, elementos que explican la pausa en el impulso alcista del petróleo durante la jornada, con el West Texas Intermediate (WTI) en US$ 101,95 el barril y el Brent en US$ 106,51.

“El petróleo seguirá siendo el activo más sensible a lo que ocurra en las próximas horas. Si China efectivamente presiona a Irán y se producen señales concretas de reapertura del Estrecho, podríamos ver una corrección importante a la baja en el precio del crudo. Si la cumbre de Beijing no se traduce en acciones reales, el mercado volverá a retomar la tendencia alcista que ha dominado desde el inicio del conflicto”, aseveró el analista de mercados de Capitaria, Felipe Cáceres.