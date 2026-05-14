Presidente Kast designa a Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco

Este jueves, el Mandatario José Antonio Kast designó al economista Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco.

Según publicó Emol, el próximo 26 de mayo comenzará a ejercer sus funciones.

Asimismo, el jefe de Estado nominó a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes de la cuprífera estatal.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, remarcó que la decisión del Ejecutivo se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el gobierno corporativo, enfrentar los desafíos productivos de la estatal y avanzar en una revisión financiera de la compañía.

“Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa”, enfatizó.

Además, adelantó que la empresa estatal tendrá el desafío de avanzar en esquemas de colaboración con el sector privado como parte de su estrategia de largo plazo.

“Para que Chile sea una verdadera potencia minera, Codelco debe establecer alianzas, comprendiendo la relevancia que el trabajo con el sector privado tiene para el futuro de la empresa”, remarcó.

El perfil de los nuevos integrantes de Codelco