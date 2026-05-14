Minsal defiende recorte y asegura que representan en promedio “solo un 1,1%” de los recursos de los hospitales públicos

El Ministerio de Salud (Minsal) abordó este jueves las críticas por la aplicación del recorte de presupuesto instruido por la cartera de Hacienda, y aseguró que corresponde a solo un 2,5%, tal como afirmó la ministra May Chomalí.

El recorte en el ministerio fue de un total de $413.193 millones, y la entidad más afectada fue la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que financia los hospitales públicos del país, con un reajuste de $147.715 millones, según consignó The Clinic.

A través de un comunicado, la cartera de Salud sostuvo que “el ajuste presupuestario acordado para el sector ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud“.

Asimismo, explicó que, si bien algunos montos difundidos “pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada”, es importante “contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento”.

En esa línea aseguró que los recortes instruidos a hospitales públicos “en promedio, representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales“.

Ejemplificó lo último con los siguientes servicios de salud públicos:

En el Hospital Dr. Sótero del Río , el ajuste corresponde a $3.182 millones , pero equivale solo al 1,1% de su presupuesto operacional.

, el ajuste corresponde a , pero equivale solo al de su presupuesto operacional. En el Hospital Regional de Antofagasta se registra un ajuste de $2.049 millones , equivalente solo al 1,2% de sus recursos operacionales.

se registra un ajuste de , equivalente solo al de sus recursos operacionales. Para el Hospital del Salvador, el ajuste es de $2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto.

En la Región Metropolitana, las instituciones más afectadas fueron el Hospital del Salvador en Providencia y el Sótero del Río en Puente Alto. En tanto, en las regiones, lideran el listado de mayores recortes los hospitales de la Región del Biobío: el Hospital de Los Ángeles ($2.706 millones) y el Hospital Guillermo Grant Benavente en Concepción, con $2.696 millones.

En el caso de la Atención Primaria de Salud, se indicó que “el ajuste final corresponde solo al 0,5%, manteniéndose intacta la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública”.

“Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, aseveró el ministerio.