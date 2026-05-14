Bernardo Fontaine y su diagnóstico tras ser nombrado presidente de la estatal: “Codelco corre con una mochila de plomo”

Este jueves, Bernardo Fontaine fue designado por el Presidente José Antonio Kast como el nuevo presidente del directorio de Codelco.

Respecto a los desafíos que enfrentará el economista al frente de la cuprífera estatal, señaló que “Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla”.

En esa línea, explicó que durante los últimos cuatro años la empresa entregó al Estado cerca de US$ 7 mil millones y, a su vez, incrementó su deuda.

“O sea, todo el aporte al Estado fue pura deuda”, remarcó.

Respecto a los principales retos que enfrentará bajo su liderazgo, detalló que estos serán “enfrentar costos crecientes, alto endeudamiento, baja en la producción, graves problemas en los proyectos estructurales de inversión, reforzar la seguridad de los trabajadores, cuidar la sostenibilidad global de Codelco e implementar, ampliar y profundizar alianzas público-privadas”.

Por su parte, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, destacó su nombramiento y valoró su trayectoria profesional.

“Creo que llega un profesional de primera línea. Va a tener que enfrentar en Codelco numerosos problemas que también vienen heredados, partiendo por cifras de producción que hoy están bajo auditoría y por un desempeño económico que deja mucho que desear. Hay mucho por hacer ahí”, recalcó.