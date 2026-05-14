Red Hat destaca uso de la IA para inversiones: “Si tu único foco con la IA es la eficiencia, te estás perdiendo la oportunidad para crecer”

El creciente uso de la inteligencia artificial ha llevado cada vez a más empresas a implementar esta nueva tecnología para aumentar la eficiencia. Sin embargo, hay otros factores donde la IA también ofrece oportunidades.

Chris Wright, director de Tecnología y vicepresidente sénior de Ingeniería Global de Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones empresariales de software de código abierto, participó en el Red Hat Summit 2026 y conversó en Agenda Económica PM sobre el impacto de la inteligencia artificial.

Wright afirmó que la velocidad del cambio tecnológico no se va a desacelerar, y la única respuesta posible es adoptar una mentalidad donde el cambio sea la única constante.

“Es una realidad. Y no lo pondría como una amenaza, pero sí diría que dada esta increíble velocidad y la rapidez del cambio, hacia el futuro nos debe hacer pensar diferente. Casi podríamos llamarlo una oportunidad. Podemos pensar distinto sobre cómo trabajamos juntos, cómo aprovechamos esta tecnología, y debemos construir alrededor de una mentalidad en donde lo único constante es el cambio”, afirmó.

¿Reemplazará la IA a las personas en las empresas?

Uno de los conceptos que Wright destacó con más fuerza fue el de la brecha de habilidades. A su juicio, la IA no reemplaza a las personas, sino que les permite hacer cosas que antes requerían un conocimiento que no tenían.

Ejemplificó el caso de personas sin formación en desarrollo de software que hoy escriben código apoyándose en herramientas de inteligencia artificial: “Muchas personas que están escribiendo código no son desarrolladores de software. Pero están aprendiendo cómo volverse desarrolladores de software teniendo a la inteligencia artificial haciendo ese trabajo”.

La IA como herramienta de crecimiento

Wright abordó después uno de los debates más frecuentes en torno a la IA empresarial, el foco casi exclusivo en eficiencia y reducción de costos. Para el ejecutivo, esa lectura es incompleta y deja pasar la oportunidad más grande que ofrece la tecnología.

Las empresas más exitosas, dijo, toman las ganancias de productividad que genera la IA y las reinvierten en nuevas áreas de negocio, convirtiendo eficiencia en crecimiento real.

“La mayoría de la gente piensa en usar la inteligencia artificial en el contexto de eficiencia, productividad. Es una gran herramienta para ambas. Pero si ese es tu único foco, te estás perdiendo la oportunidad para crecer. Con la eficiencia viene la posibilidad de tomar las ganancias e invertir en áreas de crecimiento”, afirmó.

Para ilustrar ese punto con números concretos, citó el caso de un banco europeo que usó las ganancias de eficiencia generadas por la IA para invertir en nuevas oportunidades y generó más de US$ 600 millones en nuevo valor para su negocio.

“Es algo de lo que no hablamos lo suficiente como industria”, reconoció.

En esa línea, señaló que Red Hat ayuda a sus clientes a recorrer ese camino desde el prototipo inicial hasta un entorno de producción a escala, un proceso que requiere plataforma, infraestructura y la capacidad de demostrarle al área financiera que la inversión tiene retorno medible.

Novedades del Red Hat Summit 2026

Wright explicó los tres principales lanzamientos del Red Hat Summit 2026.

Red Hat Hardened Images : Versiones actualizadas del software de la compañía con todas las vulnerabilidades de ciberseguridad conocidas eliminadas, pensadas para el contexto de mayor exposición que genera el uso masivo de IA.

: Versiones actualizadas del software de la compañía con todas las vulnerabilidades de ciberseguridad conocidas eliminadas, pensadas para el contexto de mayor exposición que genera el uso masivo de IA. Red Hat Desktop : Permite a los desarrolladores trabajar desde sus propios equipos con un entorno consistente basado en esas imágenes.

: Permite a los desarrolladores trabajar desde sus propios equipos con un entorno consistente basado en esas imágenes. Orquestador de automatización: Integra la IA en los marcos de automatización de TI tradicionales, permitiendo que los sistemas pasen de ser reactivos a ser proactivos.

“Piensa como una empresa en las oportunidades pasadas a las que tuviste que decir que no. Con esta ganancia en eficiencia, ahora tienes la oportunidad de convertir ese no en un sí, y ese sí se ve reflejado en crecimiento”, concluyó.