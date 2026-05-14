“No teníamos más alternativa”: Diputado Romero (REP) justifica rápido despacho del proyecto de reconstrucción en la Comisión de Hacienda

El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, abordó este jueves la tensa votación del plan de reconstrucción nacional y aseguró que en la Cámara de Diputados ya “no se puede dialogar”.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario reconoció que la rapidez que se aplicó a la discusión en la comisión fue porque “no teníamos más alternativa”.

#HoyEsNoticiaCNN | Agustín Romero, diputado Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, por rapidez del trámite para ser discutido en el Senado: “No teníamos más alternativas”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/CWR964mLfr — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

“Es duro lo que digo. Al final, si tienes un sector importante de parlamentarios que está usando torcidamente una herramienta legítima que son las indicaciones para dilatar (…), lo que corresponde para poder avanzar es que el proyecto cruce la sala de la Cámara y vaya a un espacio donde se pueda dialogar, que en este minuto, lamentablemente, es el Senado”, reveló.

El militante republicano reiteró que no tuvieron otra alternativa, debido a que la oposición utilizó “herramientas democráticas para trabar las discusiones”, refiriéndose a las más de 1.500 indicaciones que dicho sector político ingresó a la también llamada Ley Miscelánea para frenar la iniciativa.

“Lo que cuento es gravísimo, porque al final la Cámara de Diputados, a través de estas medidas, comienza a perder legitimidad democrática en las conversaciones. No puede ser posible que, insisto, la izquierda use herramientas democráticas para trabar las discusiones”, recalcó.

Fue en esa línea que aseguró que a él le habría encantado debatir en profundidad el proyecto “sobre temas de inteligencia artificial, los temas de agricultura, incluso el impuesto de primera categoría, la franquicia del Sence, temas que son importantes para la gente. Pero, ¿qué terminamos conversando?, si una indicación es admisible o inadmisible”.

Respecto al “tsunami” de indicaciones que un sector de la oposición anunció, Romero detalló que en total se ingresaron 1.603 a la iniciativa, de las cuales afirmó que el “90% eran inadmisibles”.

“Si nosotros hubiéramos aceptado este chantaje, estaríamos todavía discutiendo o este proyecto no podría ver la luz. Y lo más importante es que esto avance, porque este es un proyecto para las soluciones de Chile”, enfatizó.

#HoyEsNoticiaCNN | Agustín Romero, diputado Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, por indicaciones megaproyecto: “Si hubiéramos aceptado este chantaje, todavía estaríamos discutiendo o este proyecto no podría ver la luz”@matiburgos pic.twitter.com/4kXHeAmRl7 — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

Su rol como presidente durante la votación

El diputado republicano también abordó las críticas de parlamentarios de la oposición respecto a su rol como presidente de la Comisión de Hacienda, quienes acusaron que se cometió un “fraude constitucional” en la gestión de la tramitación de la iniciativa.

Según Romero, él no cumpliría debidamente su papel “si finalmente permitiera que algún bloque político secuestre la discusión a través de la utilización torcida de herramientas que entrega el reglamento para que se expresen los parlamentarios y, finalmente, los proyectos no se discutan y se dilaten”.

#HoyEsNoticiaCNN | Agustín Romero, diputado Republicano, por su rol como presidente de la Comisión de Hacienda: “No cumpliría mi rol si permitiera que algún bloque político secuestre la discusión con la utilización torcida del reglamento”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/pFXuYOK2fn — CNN Chile (@CNNChile) May 14, 2026

Además, fue categórico al señalar que “nadie se quedó sin hablar” durante la votación: “Llegó un minuto en que les dije: ‘Esto se tiene que votar’, y lo que establece el reglamento de la Cámara es que, una vez que se cumple el plazo de la urgencia, sin que se haya despachado el proyecto, el artículo 188, inciso final, dice que se deberá proceder al cierre del debate y votar el proyecto hasta su total despacho. Eso es lo que hice yo”.

Por último, arremetió contra la oposición al calificar como “tremendamente peligrosa” la estrategia de “tsunami” que emplearon los partidos de aquel sector político.

“Hay un sector de la izquierda que secuestra las instituciones de la democracia para utilizarlas de una manera que no está pensada que sea así. O sea, que tú utilices una herramienta que es propia de los parlamentarios, que son las indicaciones, porque así nos expresamos nosotros cuando queremos mejorar un proyecto de ley, solamente para dilatar, me parece que eso es tremendamente peligroso”.

Revisa la entrevista completa