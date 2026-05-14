Ministro Quiroz y avance de la megareforma en el Congreso: “Esto lo vamos a aprobar; no hay que tener triunfalismo”

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió a las negociaciones con las diversas fuerzas políticas en el marco de la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Consultado por la prensa respecto a las observaciones de la Corte Suprema, comentó que “lo hemos tomado debidamente en cuenta en su mérito” y aseguró que “fueron incorporadas algunas indicaciones en la Comisión de Hacienda”.

Respecto a las conversaciones con diversas colectividades, como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG), con el fin de que la iniciativa avance a segundo trámite, expresó: “Creo que esto lo vamos a aprobar. No hay que tener triunfalismo, hay que conversar con cada una de las personas. Cada uno tiene sus intereses y perspectivas”.

Asimismo, agregó: “Hemos conversado mucho con la DC, vemos una muy buena actitud en ellos. También el PDG, por supuesto. También los libertarios; quiero reconocer aquí a un partido que técnicamente no está oficialmente en la coalición de gobierno, pero que ha sido extremadamente comprometido con este proyecto. Desde luego, también los partidos de la coalición”.

En esa línea, remarcó que seguirán realizando los esfuerzos correspondientes para lograr que el proyecto se apruebe, “ojalá con una mayoría sustancial”.

En cuanto a la negativa de los senadores falangistas sobre la propuesta, anticipó que “tengo confianza en ellos, así que espero persuadirlos”.

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“A veces uno con menos recursos hace más”

Por otro lado, respecto a los cuestionamientos de parlamentarios y del Colegio Médico (Colmed) por los recortes presupuestarios en salud, afirmó: “Nosotros enfrentamos el gobierno con un presupuesto desequilibrado, con un déficit de prácticamente 10 mil millones de dólares. Son cifras que quedaron en evidencia en marzo. Quiero decir que estos recortes vienen desde el gobierno anterior”.

Según expuso el Colmed, estas medidas podrían afectar la atención hospitalaria, ante lo cual el titular de Hacienda respondió que “hay mucho espacio para mejorar la eficiencia en los hospitales. Esto ha sido estudiado muchas veces por la Comisión de Productividad. Se han construido numerosos hospitales en Chile, pero cuando uno ve las tasas de ocupación, cómo se utilizan los quirófanos y los equipos, existe subocupación en comparación con el sector privado”.

“Así que hay espacio para utilizar mejor esta infraestructura, generar ahorros y también proveer más servicios. Queremos entregar más y mejores servicios, y estos ahorros son precisamente para eso”, añadió.

Al preguntarle cómo se desarrollarán mejores servicios con menos recursos para los hospitales, aseguró que “a veces uno con menos recursos hace más”.

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La designación de Bernardo Fontaine

Finalmente, sobre el nombramiento de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco, destacó su trayectoria profesional.

“Creo que llega un profesional de primera línea. Va a tener que enfrentar en Codelco numerosos problemas que también vienen heredados, partiendo por cifras de producción que hoy están bajo auditoría y por un desempeño económico que deja mucho que desear. Hay mucho por hacer ahí”, recalcó.