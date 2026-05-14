Restricción vehicular para el viernes 15 de mayo: Revisa las patentes que tienen prohibido circular

Santiago nuevamente despertará este viernes bajo una restricción vehicular.

Esta disposición busca disminuir los episodios de contaminación ambiental, con una restricción que afecta especialmente a los vehículos que más contaminan.

Se aplica habitualmente durante los meses de invierno como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

¿Qué patentes tienen restricción este viernes 15 de mayo?

Motocicleta antes del 2002: 2-3-4-5

Motocicleta inscrita antes del 1 de septiembre de 2010: 6-7

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde: 6-7

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde: 2-3-4-5

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales de pasajeros (sin sello verde): 2-3-4-5

Transportes de carga sin sello verde: 2-3-4-5

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

El horario de la restricción es de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

Según la norma, en la Región Metropolitana (Dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.

También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002.

Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

¿Hasta cuándo regirá la restricción vehicular?