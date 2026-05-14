Detienen a micrero que apuñaló a estudiante en Concepción: Había escapado y alterado las grabaciones del ataque

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó este jueves la detención del conductor de transporte público que apuñaló a un estudiante universitario en Concepción.

Desde el Ministerio Público detallaron que el hecho está siendo investigado por el fiscal Andrés Barahona y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile.

El ataque con cuchillo se produjo el sábado 25 de abril, cuando un joven subió a una micro de la línea Vía Láctea e intentó pagar su pasaje de tarifa estudiantil con un billete de $5.000. Esto resultó en una discusión entre el chofer y el estudiante, que terminó con la agresión con arma blanca.

El conductor huyó del lugar, no volvió a trabajar e, incluso, fue eliminado de los registros de la empresa. Además, alteró las grabaciones de la cámara de seguridad del momento exacto en el que perpetró el ataque.

El estudiante fue atendido en el Sanatorio Alemán, donde le detectaron lesiones por un trauma torácico penetrante con laceración pulmonar, luego de que la puñalada le fracturara una costilla y le perforara el pulmón.