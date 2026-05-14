S&P 500 supera los 7.500 puntos por primera vez en su historia impulsado por el sector tecnológico y optimismo por la cumbre Trump-Xi

Wall Street cerró este jueves con nuevos máximos históricos por segunda sesión consecutiva. El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, ganó 0,77% y superó por primera vez en su historia los 7.500 puntos, al ubicarse en 7.502,5 unidades.

En lo que va del año, el índice acumula un alza de 9,37%, y desde los mínimos del 30 de marzo encadena seis semanas consecutivas al alza.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, avanzó 0,88%, liderando las ganancias gracias al empuje de las grandes tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial.

El selectivo acumula en el año un avance cercano de 14,63% y también cerró en zona de máximos históricos.

Asimismo, el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, sumó 0,75% para volver a ubicarse sobre los 50.000 puntos.

En concreto, el DJI cerró en 50.063,46 unidades, por lo que volvió a ubicarse por primera vez por encima de la barrera de los 50.000 puntos desde el 11 de febrero, y queda a tiro de su máximo histórico de 50.188,14 unidades.

El sector tecnológico impulsó a Wall Street

La jornada combinó tres factores que se reforzaron mutuamente, el auge de la IA, la resiliencia del consumo estadounidense y señales de distensión diplomática entre Washington y Beijing.

El motor más visible de la sesión fue el sector tecnológico, NVIDIA acumuló su séptima alza consecutiva y su valorización continuó acercándose a los US$ 6.000 millones, consolidándose como el activo más observado del mercado.

Cisco Systems fue la gran sorpresa del día al subir cerca de 13% tras presentar perspectivas de negocios superiores a las esperadas por los analistas.