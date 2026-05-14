Insiste en desafuero de Gabriel Boric: Exdirector del SLEP de Atacama apela a fallo judicial por injurias

El exdirector del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic Pérez, apeló este jueves el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que rechazó el desafuero contra el expresidente Gabriel Boric por el presunto delito de injurias.

Mihovilovic lamentó la decisión del tribunal: “Lamento el fallo que interpreta las palabras del expresidente Gabriel Boric, pues, si bien reconoce que no existieron recursos públicos comprometidos, concluye que el exmandatario no tuvo intención de desacreditar a una persona determinada, sino únicamente de cuestionar el desarrollo de una actividad, pese a que en sus palabras ni siquiera mencionó alguna actividad en particular”, declaró a La Tercera.

Fue el martes 12 de mayo que el tribunal de alzada determinó que “las conductas que se atribuyen al exmandatario y los antecedentes aportados no alcanzan a generar un estándar de convicción suficiente para justificar la existencia del delito y para privarlo del fuero que lo resguarda”, fallando a favor de Boric y rechazando el desafuero exigido por Mihovilovic.

En la resolución del caso se explicó que, “respecto de la frase que se estima injuriosa, esto es, ‘qué bueno que echamos al director del SLEP’, se observa que se trata de un comentario crítico a la gestión del querellante en cuanto al cargo de exclusiva confianza que detentaba, de lo cual no se advierte (…) que dicha expresión haya sido proferida con un ánimo especial de deshonrarlo”.

En reacción al fallo, el otrora director presentó un recurso ante la Corte Suprema para apelar la resolución y que se desafuere al exmandatario, argumentando que hay antecedentes suficientes para avanzar con la querella, según consignó el medio antes citado.

Por su parte, el abogado de Mihovilovic, Raimundo Palamara, criticó: “Lo grave de este fallo es el precedente que instala: que la máxima autoridad del país pueda afectar públicamente la honra de un ciudadano, arrastrar su dignidad ante la opinión pública y luego quedar amparada bajo la excusa de una supuesta crítica política o institucional. Eso no fortalece la democracia y debilita nuestro Estado de Derecho”.