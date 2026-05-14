Contraloría suspende a jefe jurídico del Senda: No informó sumarios a trabajadores con licencia que fueron a casinos de juego

La Contraloría General de la República (CGR) informó sobre la suspensión del jefe jurídico del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

La acción se debe a la “reiterada falta de respuesta e incumplimiento de la obligación de informar el inicio de procedimientos sumariales asociados al CIC N°15, que, en agosto de 2025, detectó funcionarios públicos que, durante su período de licencia médica, apostaron en casinos”.

El ente contralor indicó que la medida rige a contar de este jueves 14 de mayo y se mantendrá hasta que el Senda entregue los antecedentes solicitados.

Esto puede ser a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o por referencia normal, en base a la normativa vigente.

La institución comunicó que esta es la primera vez en más de 10 años que aplica la herramienta.

Y detalló que su resolución tiene fundamento en el artículo 9 de la ley 10.336, que “faculta ‘al contralor general para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos'”.

Así, subrayó la relevancia de “cumplir con los mecanismos de reporte establecidos, los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública”.