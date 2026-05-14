Expresidente Boric reapareció en actividad y llamó a su sector a “cerrar heridas”

El expresidente Gabriel Boric llamó a su sector a “cerrar las heridas”.

El exmandatario participó en la presentación del libro “La política se metió conmigo” en la Universidad de Chile, el cual habla de la figura de la exministra Carolina Tohá.

En la instancia, entregó una reflexión sobre lo que fue su mandato y el comportamiento de los partidos que conformaron la alianza de gobierno durante los cuatro años.

“El rol de la política, y en esto estoy completamente de acuerdo, es resolver los problemas de la mayoría de la gente y eso evidentemente no es neutral. No da lo mismo hacia qué lado se haga y por eso uno tiene una dirección y la velocidad en la que avance en esa dirección va a depender de la fuerza social que tenga, de la mayoría que sea capaz de construir”, dijo.

Así, recordó que cuando llegó al Ejecutivo, el Congreso tenía mayoría opositora, pero que no supieron leer esa situación.

“Ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del parlamento el año 2022, en donde ya no teníamos esa mayoría. (Esa) lectura no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio. Yo soy el principal responsable de aquello“, sostuvo.

De todas maneras, invitó a la actual oposición a que “salgamos de la discusión por Twitter de la cuña rápida de interpretar la peor versión posible de lo que quiere decir el adversario. Tenemos que cerrar esas heridas y esto es algo que hemos conversado mucho con Carolina y ahora pasa el tercer punto: tenemos que sanarlas rápido”.

Según señaló, de sanar dichas heridas “depende un poco la construcción del proyecto político futuro”.