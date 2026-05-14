Podcast oficial de las películas de Harry Potter llega el 19 de mayo con invitados y secretos de rodaje

La saga del joven mago tendrá un nuevo espacio de análisis. “Harry Potter: El Podcast Oficial de las Películas” se estrena el 19 de mayo en HBO Max (versión en video) y en las principales plataformas de audio.

La producción, a cargo de HBO Max en asociación con Pod People, celebra el cuarto de siglo del estreno de la primera película. La presentadora Rhianna Dhillon, crítica de cine y fan declarada, guía el rewatch película por película.

Invitados y contenido exclusivo

Cada entrega incluye el segmento “Magic Makers”, donde miembros del equipo de producción revelan secretos del rodaje. Los invitados rotativos del mundo del entretenimiento también comparten sus conexiones personales con la serie.

La conductora, una orgullosa Slytherin con más de una década de trayectoria en BBC Radio 1, combina análisis profesional con auténtica pasión por el universo mágico.

El podcast debuta con dos episodios especiales; luego, cada cinta se abordará en dos episodios de unos 60 minutos. La versión de audio estará disponible en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas.