Día de la Ingeniería: Un llamado a usar el conocimiento técnico para resolver la desigualdad territorial

Cada 14 de mayo, Chile conmemora el Día Nacional de la Ingeniería en memoria de quienes, sin títulos formales, reconstruyeron Santiago después del terremoto de 1647.

377 años después, la fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile (ISF Chile) instala una pregunta clave: ¿para qué y para quién está la ingeniería?

Proyectos con impacto local

La organización ha ejecutado más de 45 proyectos colaborativos junto a comunidades, universidades y empresas.

Un ejemplo es la construcción de una escalera en un cerro de Valparaíso, que hoy conecta de manera segura a 208 personas. “Una obra de ingeniería también puede significar seguridad, conexión y dignidad para las familias”, señala Álvaro Leguía, director de ISF Chile.

La fundación invita a profesionales y estudiantes a reflexionar sobre cómo aplicar sus herramientas para resolver desafíos actuales en agua, energía y resiliencia territorial, replicando el espíritu original de la disciplina: responder a las necesidades urgentes de la sociedad.

Una pregunta para los profesionales de Chile

Más allá de los proyectos puntuales, ISF Chile propone usar esta fecha para

instalar una reflexión en quienes ejercen la profesión. La ingeniería es una de las disciplinas con mayor capacidad de transformar vidas, pero la práctica cotidiana —marcada por la presión de cumplir, optimizar y resolver— muchas veces deja en segundo plano la pregunta fundamental.

“El origen del Día de la Ingeniería nos recuerda algo importante: la ingeniería nunca fue solo una disciplina técnica. Nació como una forma de responder a los desafíos de la sociedad”, explica Leguía. “Hoy los desafíos son distintos, pero igual de urgentes: agua, energía, resiliencia, desigualdad territorial, cambio climático. Y nuevamente necesitamos ingeniería capaz de responder.”

La invitación de ISF Chile en este Día de la Ingeniería va dirigida a estudiantes, profesionales en ejercicio y empresas del sector: usar este momento para preguntarse cómo se están aplicando las herramientas técnicas, y para quiénes.

Porque, como recuerda la historia, la ingeniería siempre tuvo un sentido más profundo que el cálculo y la ejecución. Empezó como una respuesta colectiva a un desafío urgente. Y ese llamado, 377 años después, sigue vigente.