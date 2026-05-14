“El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo”: Kast respalda gestión en migración tras hablar de “metáfora”

“El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo”.

Con esas palabras, el presidente José Antonio Kast se refirió este jueves a los trabajos en materia migratoria que ha realizado el gobierno a dos meses de su instalación.

Y es que ayer, durante la cena anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el mandatario se refirió a una de las frases que utilizó durante su campaña, respecto a los migrantes en situación irregular. En más de una oportunidad afirmó que los expulsaría cuando comenzara su administración e incluso comenzó a hablar de una cuenta regresiva.

“Algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días, y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, dijo.

Esta jornada, en tanto, abordó en un punto de prensa sus declaraciones, diciendo que “quizás la palabra es hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede ocupar un término, no el más apropiado, quizás, pero todos entienden”.

“El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ve los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ve el cierre de la frontera y que hoy en día hay mucho menos ingresos clandestinos, ve cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país, y eso, una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir”, afirmó.

“Los gobiernos se miden por los resultados”

En el punto de prensa, Kast también fue consultado por los cuestionamientos que han surgido en torno a la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

“Los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados”, dijo, añadiendo que durante este tiempo “nosotros hemos avanzado”, recordando el Plan Escudo Fronterizo en la zona norte, y se ha visto “toda la disputa que se genera por recuperar la zanja por parte del crimen organizado y cómo hemos ido enfrentando el contrabando en la zona”.

Según afirmó el mandatario, en estos meses de gobierno “los resultados que hemos obtenido son más contundentes que lo que se obtenía antes”.

“Yo me quedo con los logros que, a mi juicio, van a seguir dándose, porque lo que hemos señalado es que la mano ha cambiado y la ciudadanía eso lo empieza a valorar. Sí creo que el Ministerio de Seguridad está haciendo un trabajo importante, acotado a todo lo que le corresponde”, cerró.