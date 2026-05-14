Comisión de Hacienda despacha Plan de Reconstrucción Nacional: ¿Qué se aprobó y qué se rechazó?

A eso de las 05:00 de la madrugada de este jueves, tras una maratónica sesión que se extendió por más de 14 horas, luego de que la iniciativa recibiera más de 1.600 indicaciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el Plan de Reconstrucción Nacional ingresado por el Ejecutivo, aunque no estuvo exento de algunas modificaciones.

La megarreforma del Gobierno, que contaba con 34 artículos, fue aprobada en su mayoría, puesto que solo cinco de estos fueron rechazados.

A pesar de esto, el núcleo del proyecto, que consiste en la reducción del impuesto de primera categoría y la inavariabilidad tributaria, fue aprobado tras el apoyo del oficialismo en la comisión.

¿Qué se aprobó del Plan de Reconstrucción Nacional?

El artículo más disputado de la sesión fue también el que más votos concentró a favor. La rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% fue aprobada con ocho votos y contó con el respaldo del PNL, Republicanos, UDI, RN y el PDG.

La reducción será gradual durante tres años: en 2027 la tasa bajará al 25,5%, en 2028 al 24% y en 2029 llegará al 23% definitivo.

Asimismo, el otro punto clave de la propuesta del ejecutivo que se aprobó fue la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones sobre US$ 50 millones, con el fin de darle seguridad a los inversionistas.

También se aprobó la reintegración del sistema tributario, que se alcanzará completamente en 2031.

A ello se suma la reformulación del crédito tributario al empleo, el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, que eleva de 800 mil a 1.200 millones de pesos los recursos destinados a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío afectadas por los incendios de 2024 y 2026.

Además de la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años en su vivienda principal, la flexibilización del SEIA con reducción de plazos de tramitación y modificaciones al régimen DFL2, entre otras medidas.

¿Qué se rechazó del Plan de Reconstrucción Nacional?

Uno de los artículos más polémicos de toda la tramitación fue el que buscaba modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir que sistemas de inteligencia artificial pudieran utilizar, reproducir y entrenarse con obras protegidas —textos, música e imágenes— sin necesidad de autorización ni pago a los autores.

El rechazo fue transversal, ya que votaron en contra diputados del propio oficialismo, entre ellos Diego Schalper y Jorge Durán de RN y la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse. Desde el PDG, Juan Marcelo Valenzuela se abstuvo pese a los esfuerzos de último minuto del ministro Quiroz por conseguir su voto.

En esa línea, se rechazó la eliminación de la franquicia tributaria Sence, que el Ejecutivo presentó como una medida de recaudación, pero que también perdió votos dentro del oficialismo, con RN desmarcándose nuevamente junto a la oposición.

También fueron rechazados el artículo que actualizaba normas de probidad en contratos del MOP, el que autorizaba al SII a compartir información con la Dipres —suprimido a solicitud del propio Ejecutivo— y la condonación parcial del CAE, aunque sí se aprobó que la Tesorería pueda ofrecer convenios de pago a los deudores con capacidad de cumplir sus compromisos.

Ahora, la Comisión de Medio Ambiente revisará el proyecto, para luego ser discutido en la Comisión de Trabajo.