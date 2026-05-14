Samsung rechaza demanda de Dua Lipa por uso de su imagen y asegura que contaba con garantías de un socio de contenido

La disputa legal entre Dua Lipa y Samsung entró en una nueva fase. El fabricante electrónico rechazó las acusaciones de la estrella del pop, quien presentó una demanda por 15 millones de dólares a principios de mayo.

Según reportó NME, la cantante alegó que Samsung utilizó su imagen en los embalajes de algunos televisores vendidos en 2025 sin su autorización ni compensación.

Samsung has denied wrongfully using an image of Dua Lipa on their packaging, following $15 MILLION lawsuit filing: “The image was used only after receiving explicit assurance from the content partner that permission had been secured, including for the retail boxes.” pic.twitter.com/MxC1sJYZ24 — Pop Base (@PopBase) May 12, 2026

Samsung se declara abierta a una solución

En su comunicado, la empresa explicó que la fotografía se usó para mostrar contenido de socios externos disponibles en sus televisores. “Originalmente, la imagen fue proporcionada por un socio de contenido para el servicio Samsung TV Plus, con garantías explícitas de que se habían obtenido todos los derechos necesarios”, señaló.

La firma agregó que respeta la propiedad intelectual de los artistas y que está “abierta a una solución constructiva” . La demanda de Lipa incluye violación de derechos de autor y de publicidad. La defensa de la cantante aún no ha reaccionado.