Rusia lanza su mayor ataque aéreo en dos días contra Ucrania: Al menos ocho muertos en Kiev

(CNN) – Ucrania sufrió una de las ofensivas aéreas más intensas desde el inicio de la guerra. Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Rusia atacó varias regiones del país, dejando al menos ocho muertos y 44 heridos solo en la capital.

Volodímir Zelenski confirmó que el enemigo disparó más de 1.560 drones y 56 misiles en un lapso de 48 horas, acumulados deliberadamente para saturar la defensa aérea ucraniana.

Edificios residenciales colapsados y niños entre las víctimas

En Kiev, un edificio de nueve pisos colapsó por el impacto, dejando al menos siete víctimas fatales, entre ellas una niña de doce años. Los servicios de emergencia buscan desaparecidos bajo los escombros. Otra persona murió en un hospital tras el ataque a una gasolinera.

El alcalde de Kiev calificó la ofensiva como “el ataque a mayor escala contra la capital” y declaró un día de luto. Las alarmas antiaéreas sonaron durante once horas consecutivas.

Los bombardeos también afectaron Járkiv (con 28 heridos), Odesa, Poltava y Zaporizhzhia, dañando subestaciones eléctricas y una locomotora de tren. Zelenski advirtió que Ucrania prepara una respuesta. Los residentes denunciaron la falta de refugios adecuados.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​