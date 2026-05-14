Alcalde Desbordes rechaza eventual ampliación de Santiago 1: Solo al subsecretario de Justicia “se le ocurre que es una mejora”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, habló nuevamente sobre la polémica por eventual ampliación de Santiago 1.

La autoridad asistió a la actividad para verificar el estado de avance de los trabajos que se están desarrollando en el eje Bandera, donde fue consultado sobre la insistencia de las autoridades para la extensión del penal ubicado en la comuna.

“La única razón es una razón económica. El ampliar la concesión ahí permite que el fisco no pague nada, pague en cómodas cuotas ampliando una concesión. Luego la concesión es la de Santiago 1″, respondió.

Así, recordó que él trabajaba en Colina 1 cuando se hizo Colina 2 y “se construyó muralla con muralla y a nadie se le pasa por la cabeza decir que es una ampliación de Colina 1. Son dos cárceles distintas”. Lo que se hará “es una cárcel nueva”, advirtió, y pidió no engañar a la ciudadanía.

“Cuando el subsecretario (Luis Silva) dice que se van a poner 1.600 plazas para que quienes hoy día están hacinados en Santiago 1 se vayan a ese otro lugar; por lo tanto, no van a llegar nuevos presos, él desconoce la historia del 100% de las cárceles de Chile. Cuando usted hace 1.600 plazas, en cuatro años más tiene 5.000 internos“, advirtió.

El jefe comunal siguió diciendo que se opone técnicamente porque “no corresponde”. En cuanto a si ha mantenido reuniones con autoridades por el mismo tema, aseguró que no ha tenido la oportunidad.

“Es bien difícil tener porque el subsecretario dice ‘hay que conversar pero lo invito a la inauguración’. La verdad que hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada; yo creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza. Por lo tanto, con ese tipo de actitudes, yo no tengo nada que conversar con él”.

Sobre los dichos del subsecretario Silva respecto a que esta ampliación se debe ver como una mejora más que como un problema, Desbordes sostuvo que “solo a él se le ocurre que es una mejora. De verdad, es increíble lo que está planteando”.

Esta semana, el subsecretario de Justicia dijo en La Tercera que la ampliación del penal es una ventaja para los vecinos del sector y que Desbordes sabía de las obras hace más de un año.

“Quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras, a las que vamos a llegar en convenio con los vecinos y el alcalde, porque el alcalde va a estar ahí, se los aseguro”, afirmó.