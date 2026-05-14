GTA 6 podría abrir sus reservas el 18 de mayo tras filtración atribuida a Best Buy

La expectación por GTA 6 volvió a dispararse luego de que un supuesto correo de Best Buy apuntara a una posible apertura de reservas del esperado videojuego a partir del 18 de mayo.

De acuerdo con reportes de medios especializados, la cadena estadounidense habría enviado un mensaje a afiliados en el que menciona una campaña de preventa para la versión física de Grand Theft Auto VI, con una ventana entre el 18 y el 21 de mayo.

Por ahora, Rockstar Games no ha realizado un anuncio oficial sobre la apertura de reservas ni sobre el lanzamiento de un nuevo adelanto. Sin embargo, la filtración aumentó las especulaciones entre los fanáticos, que esperan novedades antes del inicio de la preventa.

¿GTA 6 abrirá reservas el 18 de mayo?

La información surgió a partir de un correo atribuido a Best Buy, donde se menciona una campaña de reservas para copias físicas de GTA 6. El dato llamó la atención porque Rockstar todavía no ha publicado detalles sobre precios, ediciones disponibles ni fecha de preventa.

El periodista Tom Henderson, conocido por sus reportes sobre la industria de los videojuegos, señaló que pudo confirmar de manera independiente que el correo de Best Buy es real. Aun así, eso no equivale a una confirmación oficial de Rockstar o Take-Two.

Entre los puntos que generan dudas está que el mensaje se refiere al juego como GTA 6, y no como Grand Theft Auto VI, nombre oficial usado por Rockstar en sus comunicaciones. También se desconoce si se trata de una campaña provisional enviada por error o de una fecha que será anunciada formalmente en los próximos días.

Expectación por un tercer tráiler

La posible apertura de reservas también reactivó los rumores sobre el tercer tráiler oficial del juego. Parte de la comunidad cree que Rockstar podría publicar un nuevo adelanto antes o durante el inicio de la preventa, como una forma de acompañar el nuevo ciclo promocional.

La expectativa no es menor. Grand Theft Auto VI es uno de los lanzamientos más esperados de la industria y está previsto para el 19 de noviembre de 2026, luego de los ajustes realizados por Rockstar a su calendario.

Hasta ahora, la compañía ha mantenido una estrategia comunicacional medida, con avances puntuales y largos periodos de silencio entre anuncios. Por eso, cualquier movimiento de tiendas, distribuidores o plataformas digitales suele ser interpretado por los fanáticos como una señal de novedades cercanas.

El interés también responde al peso histórico de la franquicia. GTA V, lanzado originalmente en 2013, ha superado los 225 millones de copias vendidas y se mantiene como uno de los títulos más exitosos de la historia del entretenimiento.