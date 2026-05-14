Fiscal relata puesta en escena con falsa bomba y desmayo para intentar robar $777 millones desde banco

Una falsa emergencia médica, una mochila con un supuesto artefacto explosivo y un cheque por $777 millones forman parte de la investigación por un intento de fraude ocurrido en una sucursal BancoEstado Express de Ñuñoa.

El caso se remonta al 22 de enero, cuando un grupo de personas habría ejecutado una elaborada puesta en escena para generar confusión al interior de la sucursal ubicada en Pedro de Valdivia con Irarrázaval, según consignó Las Últimas Noticias.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal metropolitano oriente Sebastián Ávila, tres personas fueron detenidas y formalizadas. Se trata de una mujer de 24 años, detenida en Ñuñoa; una mujer de 47 años, arrestada en San Miguel; y un hombre de 25 años, capturado en Recoleta. Otros seis involucrados siguen prófugos.

¿Cómo habría operado el grupo?

Según el relato del persecutor, la acción comenzó fuera del banco, donde tres mujeres habrían simulado realizar labores de vigilancia para advertir sobre la presencia de eventuales testigos o policías.

Mientras tanto, al interior de la sucursal, una mujer fingió sufrir una convulsión y cayó al suelo para distraer al personal. Su acompañante, en paralelo, pidió ayuda y solicitó que se llamara a servicios de emergencia.

La maniobra permitió que funcionarios y guardias se concentraran en asistir a la supuesta afectada. En ese momento, un tercer sujeto habría dejado abandonada una mochila con cables de colores y un extintor, lo que fue interpretado como un posible artefacto explosivo.

La alerta llevó a evacuar el recinto y a llamar a Carabineros. Según el fiscal, esa evacuación habría generado las condiciones para que otro integrante del grupo avanzara hacia la zona de cajas.

En medio de la confusión, un sujeto habría entregado un cheque por $777 millones para ser depositado en la cuenta de una sociedad. El documento, según la investigación, habría sido previamente robado a una empresa.

El error que frenó el depósito

El fiscal Ávila explicó que la cajera alcanzó a ingresar la operación al sistema, pero cometió un error clave: registró el cheque como dinero en efectivo.

Ese movimiento activó una alerta interna, ya que figuraba una caja con más de $700 millones en efectivo, lo que no correspondía con la operación real.

Según la investigación, ese error permitió advertir la irregularidad y evitar que el depósito se concretara como estaba planificado.

Sin embargo, la indagatoria apunta a que el grupo habría concretado operaciones posteriores en otras sucursales. Ese mismo día, en San Miguel, una mujer habría intentado retirar $10 millones en efectivo desde una cuenta vinculada a la sociedad usada en la maniobra y depositado recursos en otras cuentas.

Además, se habrían emitido varios vale vista a nombre de distintas personas por un total de $39 millones.

Al día siguiente, el sujeto formalizado en Recoleta habría llegado a una sucursal de BancoEstado en Huechuraba, donde logró hacer efectivo un vale vista por $45 millones.

En total, según los antecedentes del caso, el grupo habría alcanzado a sustraer $55 millones, aunque la operación completa apuntaba a defraudar más de $500 millones.

Los tres detenidos fueron formalizados por delitos como asociación delictiva, estafa, receptación y uso malicioso de documento mercantil. La investigación continúa mientras la Fiscalía busca identificar y ubicar a los otros seis involucrados.