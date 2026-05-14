Minvu demolerá 58 casas de El Olivar tras informes del Idiem que detectaron fallas estructurales

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzará en las próximas semanas la demolición de 58 viviendas del proyecto El Olivar, en Viña del Mar, luego de que informes técnicos del Idiem detectaran fallas estructurales y problemas de resistencia al fuego en las construcciones.

Las casas forman parte de un proyecto habitacional levantado en el sector afectado por el megaincendio de febrero de 2024 y fueron construidas por la empresa San Sebastián, según consignó T13.

De acuerdo con los antecedentes publicados por el medio, el proyecto completo contempla cerca de 350 viviendas. Sin embargo, el Minvu resolvió avanzar con la demolición de un primer grupo de inmuebles tras revisar los estudios del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, dependiente de la Universidad de Chile.

¿Qué detectaron los informes del Idiem?

Los informes del Idiem analizaron distintos aspectos técnicos de las viviendas, entre ellos la resistencia al fuego, vigas, techumbres y paneles estructurales.

Uno de los documentos concluye que los elementos constructivos “no verifican la resistencia al fuego” exigida por la normativa vigente.

Además, los análisis apuntan a deficiencias en componentes relevantes de la estructura y advierten que varios materiales utilizados no corresponderían a los certificados originalmente aprobados para el proyecto.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartó que las viviendas puedan ser reparadas y sostuvo que el problema no se limita a terminaciones o detalles menores.

“El Ministerio de Vivienda no puede entregar casas falladas arregladas”, afirmó la autoridad, según recogió T13 a partir de lo informado por LUN.

Poduje también apuntó al eventual uso de materiales distintos a los autorizados por entidades técnicas. “Compraron paneles de hormigón certificados y la empresa que los vendió se dio cuenta de que no estaban usando los paneles originales, sino parecidos”, señaló.

Empresa y arquitectos cuestionan la demolición

La decisión del Minvu abrió un nuevo flanco de tensión en el proceso de reconstrucción de El Olivar, uno de los sectores afectados por los incendios que golpearon a la Región de Valparaíso en 2024.

Desde Social Arquitectura, entidad ligada al proyecto, cuestionaron la determinación y sostuvieron que las viviendas sí podrían repararse mediante refuerzos estructurales.

La abogada Erika Maira afirmó a LUN que otro análisis del Idiem plantearía la posibilidad de reforzar el sistema estructural con nuevos elementos de resistencia lateral.

“Es posible reforzar el sistema estructural, no considerando la rigidez de los paneles FastWork e incorporando nuevo sistema de resistencia lateral en dirección transversal”, explicó.

Pese a esos cuestionamientos, el Minvu ha sostenido que la demolición es necesaria para garantizar la seguridad de las familias damnificadas que esperan una solución habitacional definitiva.