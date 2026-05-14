Concretan encuentro de túneles en la futura Línea 7 del Metro: Lleva 42% de avance con 17 kilómetros excavados

Metro de Santiago dio a conocer que la futura Línea 7 alcanzó un 42% de avance.

El presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Transportes, Louis de Grange; el presidente del directorio de Metro, Patricio Rey, y el gerente general de la empresa, Felipe Bravo, encabezaron este miércoles un “encuentro de túneles” en la futura estación que estará ubicada en avenida Isidora Goyenechea con avenida Vitacura.

El hito permitió unir por primera vez seis kilómetros continuos de túnel de la futura línea, alcanzando así 17 kilómetros excavados.

En dicho lugar, además, se ubicará la estación “número 13”, la cual conectará con la futura extensión de la Línea 6 -que se encuentra en desarrollo- permitiendo aumentar la interconexión en la red del tren subterráneo.

La Línea 7 del metro contempla una inversión de US$ 2.528 millones y una extensión de 26 kilómetros.

Además, conectará el poniente con la zona oriente en 37 minutos, pasando por ocho comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura.

El ministro de Grange destacó que “beneficiará a 1,6 millones de habitantes, quienes podrán ahorrar tiempo, un recurso muy valioso que, sin duda, contribuirá a mejorar su calidad de vida”.

Mientras que el presidente del directorio señaló que se continúa “avanzando con la etapa de excavación de piques, galerías y túneles de Línea 7, registrando más de 17 kilómetros excavados de terminal a terminal a través de distintos frentes de trabajo, lo que se suma al inicio de los contratos de obras civiles de estaciones en Las Condes y Vitacura en mayo”.

Las autoridades señalaron que la línea 7 comenzará a operar a fines de 2028, proyectando alrededor de 60 millones de viajes al año.