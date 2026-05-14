Megarreforma: Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó rebaja al impuesto corporativo con votos del PDG

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el artículo sobre rebaja al impuesto corporativo del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

El presidente de la instancia, el diputado republicano Agustín Romero, cerró el debate para pasar a votar directamente las más de 1.600 indicaciones pendientes.

Esto ocurrió con críticas por parte de la oposición. El parlamentario Carlos Bianchi (independiente-PPD) dijo que sentía “vergüenza” por Romero, quien fue “servil a su gobierno y le dio la espalda al país”.

De todos modos, la Comisión respaldó la rebaja al impuesto corporativo a grandes empresas con votos a favor del oficialismo y del Partido de la Gente (PDG).

Romero argumentó que “estamos en este momento en votación particular; acá no hay nada que argumentar. Todas las argumentaciones y las revisiones de este tipo de norma se dieron en la discusión general, donde tuvieron la oportunidad de hacerle las preguntas al ministro, donde también vinieron invitados”.

“La discusión particular es una discusión económica, donde se vota económicamente, es decir, solamente se emite el voto. Y hemos dado el espacio para que algunos vayan expresándose, pero esto es votación económica, no es necesario argumentar absolutamente nada”, añadió.

En la comisión también se acordó en forma unánime un aumento de $400 mil millones al fondo de reconstrucción en Ñuble y Biobío.

Mientras que se rechazaron los artículos que permitían al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el contrato de empresas vinculadas a sus propios miembros y la eliminación de la franquicia Sence.

Ahora, la iniciativa pasará a ser discutida en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara.