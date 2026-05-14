Dejar el alcohol puede revertir gran parte del daño en el cuerpo, según la ciencia

(CNN) – Aunque el alcohol es una sustancia tóxica vinculada a 62 trastornos, los científicos subrayan un mensaje esperanzador: gran parte del daño puede revertirse si se deja de beber lo suficientemente pronto.

El Dr. Andrew Freeman, director de prevención cardiovascular en National Jewish Health, advierte que “el alcohol es inherentemente tóxico” , pero múltiples estudios muestran que el cuerpo tiene una notable capacidad de recuperación.

Los plazos de la reversión

El sistema inmunológico se recupera en cuestión de días a una semana tras el cese del consumo. “Los estudios de imagen sugieren que la atrofia cerebral puede recuperarse parcialmente dentro de semanas o meses de dejar de beber” , explica Sinclair Carr, investigador de Harvard. Las funciones cognitivas como la atención y la memoria también mejoran con la abstinencia.

En cuanto al cáncer, si no existen células malignas en el organismo al momento de abandonar el alcohol, se elimina el futuro de cualquier neoplasia atribuible a la bebida.

Los cardiólogos advierten que los falsos beneficios protectores del alcohol desaparecen con el consumo excesivo. La conclusión de los expertos es clara: nunca es tarde para dejar de beber, pero los beneficios son mayores cuanto antes se abandone el hábito.