El candidato a gobernador de la Región Metropolitana por el Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards, aseguró que la polémica inclusión de Teresa Marinovic en la lista conjunta con Chile Vamos era algo que “estuvo sobre la mesa” días antes de la inscripción de candidaturas.

En entrevista con CNN Chile, Rojo Edwards dijo que “el nombre sí estaba en la mesa hace muchos días, nosotros habíamos confirmado su disponibilidad al menos tres días antes”. Incluso sostuvo que “el día de la inscripción, les enviamos el RUT y el mail de Teresa Marinovic para que fuera inscrita a las 4 o 5 de la tarde”.

Aún así, el ex diputado reconoció que el nombre de Marinovic sólo se incluyó formalmente una vez que se cayeron otras candidaturas: “una vez que RN no inscribió, de hecho bajó de su inscripción a Ruth Hurtado en Malleco; una vez que no se respetó el acuerdo de que Cecilia Cifuentes, una destacada economista que iba a ser nuestra candidata en cupo RN en Santiago; cuando ya no había tiempo ni siquiera para inscribirla, tuvimos que ocupar una persona que sí estaba en conocimiento de muchos de ellos e incorporarla dentro del distrito 10, porque sí habíamos pedido siempre que Teresa Marinovic fuera candidata dentro de la Región Metropolitana”.

Lee también: Presidenta de CS califica de “lamentable” que Hugo Gutiérrez postule a la Constituyente

De acuerdo al candidato a gobernador, en Chile Vamos había “varios negociadores de distintos partidos”, por lo que acusó que “si la información no fluye entre ellos, ya no es un problema nuestro”.

“Personeros que estaban a cargo de la negociación dentro de Chile Vamos sí tenían el nombre de Teresa Marinovic, ahora si todos lo sabían, yo no puedo garantizarlo”, acotó.

Por otro lado, afirmó que “el problema real con Teresa Marinovic es que va a ser primera mayoría en el distrito 10, no me cabe ninguna duda. Ese es el problema real”.

“Probablemente, después de toda la propaganda que se le ha hecho, la publicidad gratis que ha tenido, va a arrasar y va a ser probablemente primera mayoría en nada más y nada menos que en la comuna de Santiago”, manifestó.