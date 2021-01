La polémica por la candidatura de Teresa Marinovic no se detiene al interior de Chile Vamos. Acusaciones cruzadas y críticas a José Antonio Kast son parte del panorama dentro del oficialismo de cara a la Convención Constitucional, una situación que fue aclarada este miércoles por el presidente de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens.

En detalle, el parlamentario se refirió a la carta emitida por los comisionados del partido para solicitarle al Partido Republicano que se retire la inscripción de la columnista.

Según dijo, “esto no es posible de realizar, ya que en el caso de hacerlo se caería el pacto en el distrito 10 y quedaríamos como Chile Vamos sin candidatos. Si se baja Marinovic o quien sea, se cae el pacto por el principio de paridad”, aclaró.

“Esta confusión con el Partido Republicanos la lamentamos, como directiva hemos hecho la autocrítica. Sin embargo, dada la urgencia de firmar el pacto aquella noche, y con la amenaza de no firmar a cinco minutos del cierre, debimos ceder y no hay mucho más que hacer“, concluyó.

Esta situación también provocó que la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, renunciara a su candidatura por RN.

“Creo firmemente en los principios sobre los cuales se funda la democracia: libertad, igualdad, diversidad, respeto, reciprocidad, igualdad de oportunidades, diálogo, razón, entre otros”, argumentó en una carta donde explicó su decisión.

Evópoli confirma a Blumel

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, indicó por su parte que tomó contacto con el ex ministro Gonzalo Blumel tras revelarse lo ocurrido con Marinovic.

Y a pesar de ello, confirmó que el ex secretario de Estado continúa en la carrera por la Convención Constitucional en un cupo de Evópoli. Molina indicó que el ex titular del Interior “ha puesto al país por delante”, pese a que “para él no es fácil lo que sucedió”.

“Gonzalo Blumel no está renunciando a este tremendo desafío que tenemos como chilenos”, agregó Molina, enfatizando en que lo ocurrido “le duele como nos duele a todos lo que sucedió ese día en la noche cuando a última hora se incluyó a esta candidata”.

“El problema que existe en un pacto es que si uno no firma se destruye todo el acuerdo y ese es el riesgo mayor. Lamentablemente la gente a veces cuando tiene el poder es cuando las conocemos y estas son viejas prácticas que nosotros condenamos“, concluyó el diputado apuntando contra el Partido Republicano.