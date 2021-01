La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, optó por bajar su candidatura a la Convención Constitucional tras enterarse que sería compañera de lista con la carta del Partido Republicano, Teresa Marinovic.

“Creo firmemente en los principios sobre los cuales se funda la democracia: libertad, igualdad, diversidad, respeto, reciprocidad, igualdad de oportunidades, diálogo, razón, entre otros”, parte la misiva con la que Eyzaguirre anunció su dimisión.

Asimismo, indicó que “creo profundamente en la libertad de pensamiento y de expresión, aún cuando ello implique tolerar opiniones que me resultan desagradables e incluso peligrosas”.

En esta línea, acusó que “Teresa Marinovic tiene todo el derecho a ir como candidata por el Distrito 10; eso está fuera de dudas. Es más, Teresa Marinovic tiene todo el derecho de ir e la lista de Chile Vamos e incluso en la lista de Renovación Nacional, si así lo decidió el partido”.

Tras eso, ratificó: “así como Teresa tiene derecho a ir de candidata por el Distrito 10 apoyada por Chile Vamos, yo también tengo de hecho a decidir si quiero ir de candidata con ella como compañera en la misma lista de Renovación Nacional. Sin embargo, ese derecho me fue negado”.

Finalmente, sentenció que “de haber sabido las nuevas condiciones, no habría aceptado la oferta” a ir como independiente con cupo de RN en la lista de Chile Vamos.

Por lo demás, la investigadora preguntó: “¿qué hago en una misma lista con una persona que promueve ideas y valores contrarios a los mío? La lista no comparte los mismos principios ni la misma visión de mundo. La situación en que me encuentro implica trabajar no sólo por mis principios e ideas, sino que también por ideas y principios opuestos a los míos”.

En tanto, reflexionó sobre que “nada de esto estaría sucediendo, si la noche del 11 de enero el partido me hubiese comunicado el cambio en las condiciones antes de inscribir mi candidatura, respetando así mi derecho a decidir”.

Finalmente, llamó a los presidentes de los partidos del pacto a que firmen su renuncia para así hacerla oficial.

En conversación con CNN Chile, Andrés Molina, presidente de Evópoli, afirmó que la decisión de la investigadora del CEP “es una pena”.

“Las personas que tienen una mirada país, una mirada de lo transcendente que es esto, no nos podemos quedar en situaciones como estas. Tenemos que poner al país por delante”, sostuvo Molina.

Lee acá la declaración de Sylvia Eyzaguirre: