Tragedia en Maldivas: Muere un militar durante las tareas de rescate de los cuerpos de cuatro turistas italianos

(EFE).- Un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) falleció este sábado mientras participaba en las labores de rescate de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos desde el pasado jueves cuando buceaban en cuevas a más de 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

El sargento Mohamed Mahdhee perdió la vida tras sentirse indispuesto durante la inmersión para tratar de localizar a los italianos, cuyos cuerpos se cree que están atrapados en el interior de una cueva submarina a 60 metros de profundidad, informaron esté sábado las fuerzas militares.

La operación de recuperación de los cuerpos presenta unas dificultades que ponen en riesgo a los equipos de salvamento. El general Mohamed Saleem explicó en la televisión pública maldiva, Public Service Media (PSM), que sus efectivos de la Guardia Costera solo están entrenados para descender hasta 50 metros.

Bajar esos diez metros adicionales para alcanzar la caverna supone un incremento de la presión física y de las exigencias técnicas en un entorno muy estrecho y con escasa visibilidad.

El pasado 14 de mayo, el grupo de cinco italianos no logró salir a la superficie tras adentrarse en esta peligrosa cueva de unos 60 metros de profundidad en las aguas de la isla de Alimathà, un destino habitual para los amantes del submarinismo. El ministerio de Exteriores de Italia los ha dado por muertos.

Hasta el momento, los servicios de emergencia solo han logrado recuperar el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva. Las otras cuatro víctimas, entre las que se encuentran tres mujeres y un hombre, permanecen atrapadas en las profundidades a la espera de que los equipos logren acceder al lugar de forma segura.