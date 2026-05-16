Fuerzas estadounidenses y nigerianas matan a comandante de ISIS, según Donald Trump

(CNN) — El presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses y nigerianas abatieron el viernes a un alto comandante del ISIS en una operación que, según afirmó, había “reducido considerablemente” el poder del grupo militante.

“Esta noche, bajo mis órdenes, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo”, escribió Trump en una publicación de Truth Social a última hora del viernes (hora de Miami).

El presidente identificó al objetivo como “Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS a nivel mundial”, y añadió: “Ya no aterrorizará al pueblo de África ni ayudará a planificar operaciones contra los estadounidenses”.

Según documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, al-Minuki nació en 1982 en el estado nororiental nigeriano de Borno, que limita con Camerún, Chad y Níger.

Trump no especificó dónde ocurrió el ataque. Afirmó que al-Minuki “pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”.

También agradeció al Gobierno nigeriano su cooperación y aseguró que “con su eliminación, la operación global del ISIS se ve enormemente mermada”.

CNN se ha puesto en contacto con el gobierno nigeriano, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores para recabar comentarios.

No es el primer ataque mortal que Trump ordena contra presuntos militantes del Estado Islámico en Nigeria, a quienes ha acusado de perseguir a los cristianos en ese país de África Occidental.

En diciembre, Trump afirmó haber ordenado un “ataque contundente y letal contra ISIS” en el noroeste de Nigeria, grupo que, según él, había estado asesinando a cristianos inocentes.

Un mes antes, Trump había dicho que estaba considerando una acción militar en respuesta a lo que él afirmaba que era una “masacre” de cristianos a manos de insurgentes islamistas.

En aquel momento, el Gobierno nigeriano rechazó las acusaciones de que no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los cristianos de la violencia, y afirmó estar desconcertado por la sugerencia de Trump de una posible intervención militar.

Los cristianos y los musulmanes conforman los dos principales grupos religiosos de Nigeria, la nación más populosa de África, con una población estimada de 237,5 millones de habitantes.

Según expertos y analistas, la realidad sobre el terreno es compleja, y ambos grupos son víctimas de ataques perpetrados por islamistas radicales.

El país lleva años lidiando con problemas de seguridad profundamente arraigados, derivados de diversos factores, incluidos los ataques por motivos religiosos.

Según los observadores, otros conflictos violentos surgen de tensiones comunitarias y étnicas, así como de disputas entre agricultores y pastores por el acceso limitado a la tierra y los recursos hídricos.

Esta noticia ha sido actualizada.

Con información de Kevin Liptak, Kara Fox y Nimi Princewell, de CNN.