Duro golpe al deporte nacional: Gobierno cancela los Juegos Nacionales y Paranacionales tras recorte de $5 mil millones

El Ministerio del Deporte canceló la realización de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2026, a raíz de la orden de la cartera de Hacienda de reducir su presupuesto en un 3%.

En total, Deportes recortó de su presupuesto $5.700 millones, de los cuales $3.586 millones serían destinados para financiar los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de este año. Esta cifra corresponde a la totalidad del presupuesto que el Instituto Nacional del Deporte (IND) tenía contemplado para la organización de ambos eventos, según constató The Clinic.

Diversas fuentes de la cartera liderada por Natalia Duco confirmaron que las competencias no se realizarán y explicaron que esto se debe a que priorizarán otros gastos, en especial el financiamiento de los deportistas que competirán en los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

Este torneo multidisciplinario se creó en 2013 y desde entonces se ha transformado en una de las competencias más importantes a nivel interregional, la cual se realizaba cada dos años antes del COVID-19.

El evento se retomó durante 2024 en La Araucanía y este 2026 se realizaría su sexta edición en la Región Metropolitana.

El impacto del recorte en el deporte nacional

Si bien desde el Instituto Nacional del Deporte relativizan el impacto argumentando que, durante este año, los eventos pierden prioridad ante la realización de otras competencias de gran magnitud como los Juegos Olímpicos, la cancelación de los Juegos Nacionales es un golpe para los deportistas chilenos.

Para las competencias de este año se contemplaba la participación de más de 3.000 deportistas nacionales en 22 disciplinas, de las cuales 16 eran convencionales y seis paralímpicas.

No obstante, otro impacto que sufrirá el deporte nacional será el recorte de $1.117 millones en infraestructura deportiva y una disminución de $763 millones destinados a organizar la postulación de Chile a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.

A esto se le suma un recorte de $277 millones a los bienes y servicios de consumo de la Subsecretaría del Deporte.