¿Por qué el Departamento de Justicia de EE.UU. busca imputar a Raúl Castro? Estas son las claves del caso

(CNN) — El Departamento de Justicia de EE.UU. está trabajando para asegurar cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El alcance de la investigación no está claro. Pero los fiscales federales han examinado una serie de posibles cargos, incluidos algunos relacionados con el derribo en 1996 por parte de las Fuerzas Armadas cubanas de dos aviones pertenecientes a la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate.

Cuatro hombres —tres de ellos ciudadanos estadounidenses— murieron en el ataque.

Si un jurado investigador lo aprueba, una acusación formal podría anunciarse tan pronto como la próxima semana.

En los últimos meses, fiscales de EE.UU. para el distrito sur de Florida han trabajado en la construcción de un caso penal contra líderes cubanos, según una persona informada sobre las discusiones. El fiscal federal Jason Reding Quiñones inició el impulso, aunque algunos fiscales de carrera en la oficina de Miami expresaron preocupaciones sobre si había pruebas suficientes para presentar un caso, dijo la persona.

Castro, el hermano de 94 años del histórico gobernante cubano Fidel Castro, era un objetivo principal en esa lista, dicen las fuentes.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN. CBS fue el primero en informar sobre el esfuerzo del Departamento de Justicia para imputarlo.

Legisladores republicanos cubano-estadounidenses han presionado al Departamento de Justicia para que presente cargos. En una carta de febrero a la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi, legisladores, incluido el representante Mario Diaz-Balart, instaron al Departamento de Justicia a procesar a Castro, citando pruebas que incluyen informes de esa época de que existe una grabación del tráfico de radio que incluye a los pilotos cubanos de MiG y que indicaría que Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, ordenó el derribo de los aviones en espacio aéreo internacional.

Los posibles cargos penales en EE.UU. se producen en medio de crecientes tensiones entre los enemigos de la era de la Guerra Fría. EE.UU. ha acusado a Cuba de representar una “amenaza extraordinaria” al aliarse con Estados hostiles y albergar activos militares y de inteligencia extranjeros, una afirmación que Cuba niega.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba el jueves para reunirse con funcionarios del Gobierno a medida que crece la tensión entre los enemigos de la era de la Guerra Fría.

Aunque los contornos de la conversación aún no se han discutido públicamente, La Habana dijo que sus funcionarios enfatizaron que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.” y que no hay “razones legítimas” para incluirla en la lista de EE.UU. de Estados que promueven del Terrorismo, como ha sido bajo el Gobierno de Trump.

El esfuerzo por presentar cargos también se produce en paralelo con la intensificación por parte del Gobierno de Trump de un embargo económico de décadas contra Cuba. A pesar de los llamados internacionales a levantar las sanciones, EE.UU. aumentó la presión durante el último año.

A principios de enero, EE.UU. cortó el principal proveedor de petróleo de Cuba, Venezuela, después de capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar y obligar a su gobierno a detener los envíos. Luego, EE.UU. amenazó con imponer aranceles a otros países si suministraban petróleo a la isla. El bloqueo ha llevado la economía de Cuba al borde del colapso, con la nación caribeña experimentando su peor era de incertidumbre económica en décadas y las Naciones Unidas advirtiendo de un posible “colapso” humanitario.

En febrero, el presidente Donald Trump dijo que Cuba estaba en un “gran lío”, pero que estaba “hablando” con EE.UU., sugiriendo que una “toma amistosa” podría estar en camino.

“Muy bien podríamos terminar teniendo una toma amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años”, dijo Trump a los periodistas en Washington. “Hemos tenido muchos años de tratar con Cuba. He estado oyendo hablar de Cuba desde que era un niño pequeño”.

Desde entonces, Trump ha reiterado su disposición a “ayudar” a Cuba, diciendo en redes sociales esta semana que “¡¡¡vamos a hablar!!!”

Con información de Paula Reid y Casey Gannon.