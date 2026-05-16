“Eres un mono”: Detienen a gerente de empresa Landes en Brasil por racismo en vuelo comercial

Durante las últimas horas, se dio a conocer que Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, fue detenido en Brasil tras protagonizar un incidente racista y homofóbico. El ejecutivo enfrenta posibles penas de cárcel en el país sudamericano.

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo a bordo de un vuelo de Latam que viajaba desde São Paulo hacia Frankfurt.

Según los registros audiovisuales del suceso, -que se viralizaron en redes sociales- el ejecutivo discutió con la tripulación y dirigió insultos a otro pasajero.

En el altercado, Naranjo expresó: “para mí, es un problema ser gay, para ti es un problema”. Además, profirió insultos racistas hacia la misma persona, haciendo referencia a su “piel negra” y a “olor a negro, a brasileño”, realizando además gestos despectivos.

Las ofensas continuaron con declaraciones como: “Negro, mono, no te conozco. Eres un mono… Los monos andan en los árboles”, acompañadas de sonidos imitando a un primate.

La aerolínea Latam emitió un comunicado informando que la detención del gerente se concretó el 15 de mayo en el Aeropuerto de Guarulhos. A raíz de esto, Naranjo deberá responder ante la justicia de Brasil, donde este tipo de acciones son sancionadas con privación de libertad.

El ejecutivo podría enfrentar cargos por delito racial bajo la legislación promulgada en 2023 en el país, la cual establece penas de entre dos a cinco años de cárcel, además de multas. Asimismo, el mismo año la Corte Suprema de Brasil dictaminó que los insultos homofóbicos también son castigados con penas de prisión.