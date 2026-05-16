Empresa Landes condena “de manera categórica” actos de discriminación detención por racismo de gerente en vuelo comercial

A través de una declaración pública emitida desde Talcahuano, la empresa Landes se pronunció formalmente respecto a los graves hechos ocurridos el pasado 10 de mayo a bordo de un vuelo comercial de Latam, los cuales involucran a Germán Naranjo Maldini, uno de sus gerentes.

Naranjo fue detenido en Brasil luego de insultar con palabras racistas y homofóbicas a un integrante de un vuelo comercial, motivo por el que arriesga pena de cárcel.

En el documento, la firma pesquera aclaró en primer lugar que tomó conocimiento de los antecedentes a través de los medios de comunicación, apuntando a que no fueron informados oportunamente sobre el altercado antes de que se hiciera público.

Frente a la gravedad de la situación, la compañía señaló que “condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia”.

En esa misma línea, Landes enfatizó que este tipo de comportamientos resultan “absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”.

Finalmente, la compañía aseguró que se encuentra recabando mayores antecedentes sobre el caso con el fin de “adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y la normativa vigente”.