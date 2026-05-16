Bachelet se reúne con Sheinbaum y agradece firme respaldo: “Compartimos la convicción de que hay que fortalecer el multilateralismo”

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió este viernes 15 de mayo con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. En la instancia, el país reiteró su apoyo a la candidatura de la chilena para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de redes sociales, la exmandataria compartió fotos del encuentro y agradeció el apoyo de Sheinbaum para su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

México y Brasil han mantenido su respaldo a Bachelet, pese a que la administración del presidente José Antonio Kast decidió en abril retirar el apoyo a su postulación en la ONU al considerarla “inviable”.

“Sostuve un gran encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien agradezco profundamente su respaldo a mi candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas”, publicó en Instagram.

Añadió que “México es un país clave para América Latina y para el mundo, y compartimos la convicción de que hoy más que nunca se requiere fortalecer el multilateralismo, la paz con desarrollo y la justicia social”.

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Asimismo, la expresidenta se reunió con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, para conversar sobre los principales desafíos de la agenda multilateral y cuál será el papel que la ONU adoptará ante el contexto internacional.

Sheinbaum también se refirió al encuentro y sostuvo que Bachelet es “una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia”.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, compartió en X.