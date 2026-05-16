Alcalde Maximiliano Luksic llama al Gobierno a “reflexionar sobre los recortes” en Salud y advierte “impacto negativo en la atención primaria”

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, expresó su preocupación respecto a los recortes presupuestarios en materia de salud, específicamente por la situación de la atención primaria.

“Invitamos al Gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya está muy exigida y cada peso menos significa menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de salud y, en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”, publicó a través de X.

Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de… — Maximiliano Luksic (@mluksiclederer) May 14, 2026

Los antecedentes del caso

Según el decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría General de la República (CGR), en total se recortarán más de $413 mil millones a la cartera de Salud, lo que implica reducciones de fondos para varios recintos de salud del país.

Entre los centros de salud más afectados destacan el Hospital Sótero del Río, con $3.182 millones menos; el Hospital del Salvador, con $2.757 millones; y el Hospital de Los Ángeles, con $2.706 millones.

Además, se contemplan rebajas para el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, con $2.696 millones menos, y el Hospital Regional de Antofagasta, con $2.049 millones.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsal) remarcó que el ajuste presupuestario del 2,5% fue diseñado resguardando “explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”. Asimismo, puntualizaron que “los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”.

Sin embargo, el jefe comunal de Huechuraba planteó su preocupación ante la prensa.

“Le pedimos al Gobierno que reflexione sobre los recortes, porque van a tener un impacto negativo en la atención primaria, que es donde primero llegan las personas. Si queremos optimizar recursos, necesitamos certezas, y lo que hemos visto es a la ministra de Salud diciendo que no habrá recortes en APS, pero luego aparece un decreto en que se recortan $18 mil millones”.

“¿Quién está pensando en el vecino al que le cuesta encontrar una hora médica porque tenemos recursos limitados, insumos limitados y profesionales limitados? Si queremos optimizar los recursos, necesitamos certezas. En Huechuraba vamos a seguir funcionando porque nuestro compromiso es con los vecinos y hemos gestionado alianzas que nos lo permiten, pero otras comunas no tienen esta misma realidad. La Atención Primaria de Salud es donde primero llegan los chilenos y ya está muy exigida. El objetivo debe ser fortalecerla, no debilitarla”, agregó en su cuenta oficial de Instagram.