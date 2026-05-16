¿Qué penas arriesga Germán Naranjo Maldini, el gerente detenido por racismo en un vuelo en Brasil y que podría terminar en la cárcel?

Durante las últimas horas, se dio a conocer la detención de Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, acusado de protagonizar un episodio de racismo y homofobia en Brasil.

Ante este escenario, el exfiscal, Carlos Gajardo, detalló la severa sanción penal que arriesga el ejecutivo chileno en dicho país.

A través de sus redes sociales, el abogado penalista analizó las implicancias del caso, advirtiendo que “desde el 11 de enero de 2023 en Brasil esta conducta se sanciona con penas de 2 a 5 años de cárcel“.

En su publicación, Gajardo citó de forma textual la normativa que complica el futuro de Naranjo: “Artículo 2-A. Insultar a alguien, ofendiendo su dignidad o decoro, por motivos de raza, color, etnia u origen nacional”.

A esto, sumó que la sanción establecida para este delito contempla “prisión de 2 (dos) a 5 (cinco) años y multa”.

Los hechos que originaron esta situación ocurrieron el pasado 10 de mayo a bordo de un vuelo de Latam con destino a Frankfurt, donde el ejecutivo realizó insultos homofóbicos y epítetos racistas como “negro, mono” y “olor a negro, a brasileño”.

La aerolínea informó que la captura de Naranjo se concretó el 15 de mayo en el Aeropuerto de Guarulhos.

Por su parte, la empresa Landes emitió un comunicado público donde condenó “de manera categórica y sin matices” lo ocurrido, calificando el comportamiento como incompatible con sus valores corporativos y asegurando que ya se encuentra recabando antecedentes del caso.