Continúa la polémica por la inscripción de Teresa Marinovic como candidata a constituyente en el pacto de Chile Vamos con el Partido Republicano por el Distrito 10.

Al respecto, José Manuel Rojo Edwards, director de la fundación Ideas Republicanas, sostuvo que “sorprende este reclamo de algunos militantes ya que todos los presidentes de los partidos de Chile Vamos estuvieron presentes y aprobaron el acuerdo“.

“Esto responde a que Tere Marinovic tiene un gran potencial electoral y que muchos se ven amenazados con su candidatura“, declaró.

En la misma línea, concluyó que “los invito a no olvidar que aquí está en juego Chile“.

Estas palabras surgen luego de que voces al interior de la coalición cuestionaran su incorporación. Por ejemplo, el ex ministro de Defensa Mario Desbordes sostuvo que “nunca estuvo en la lista y de haber estado, no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche”.

En tanto que, según publicó La Segunda, los candidatos de RN, Cristián Monckeberg, y de Evópoli, Gonzalo Blumel, señalaron a sus cercanos que si ella no es sacada de la lista, ellos se bajarían de la candidatura.