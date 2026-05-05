Cineasta chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026: Integrará el panel que define la Palma de Oro

El director chileno Diego Céspedes fue elegido como integrante del jurado de la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2026, el grupo que delibera y define la Palma de Oro y el resto de los premios principales del certamen.

El jurado será presidido por Park Chan-wook y también lo integrarán Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach de Bankolé y Paul Laverty.

Cannes 2026 se realizará del 12 al 23 de mayo en Francia.

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¿Quién es Diego Céspedes?

Diego Céspedes nació en Santiago, estudió Cine y Televisión en la Universidad de Chile y actualmente tiene 31 años.

Su trayectoria internacional se consolidó, en parte, por su relación previa con Cannes.

En 2018 ganó el primer premio de Cinéfondation (programa del festival dedicado a cineastas emergentes de escuelas de cine) con el cortometraje El verano del león eléctrico.

En 2025, su ópera prima La misteriosa mirada del flamenco obtuvo el premio principal de Un Certain Regard (“Una cierta mirada”), la segunda competencia dentro de la Selección Oficial de Cannes.

Céspedes se convierte así en el tercer chileno en la historia en figurar como parte del jurado principal de Cannes, según los archivos oficiales del festival.

Antes integraron esa instancia María Romero (jurado de largometrajes en 1956) y Raúl Ruiz (jurado principal en 2002).