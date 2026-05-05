“Tony”, el biopic de Anthony Bourdain, lanza su primer tráiler y revela sus años formativos como cocinero

El primer avance del biopic “Tony” ofrece una mirada a los inicios de Anthony Bourdain. La cinta, que llegará a los cines en agosto, está dirigida por Matt Johnson (“Blackberry”) y tiene a Dominic Sessa (“The Holdovers”) como el protagonista.

La historia explora cómo Bourdain, un aspirante a escritor, aceptó un trabajo en un restaurante de Cape Cod a los 19 años. “No soy un maldito cocinero. Soy escritor. Pero dije que sé cocinar“, exclama Sessa en el tráiler.

Un elenco de lujo y el respaldo de la familia Bourdain

Según reportó NME, Antonio Banderas interpreta al chef que lo guió hacia su verdadera vocación. El filme también incluye a Emilia Jones, Leo Woodall y Dagmara Dominczyk.

El patrimonio de Bourdain apoyó el proyecto, señalando que “no es un biopic estándar” y que captura un verano transformador, no toda su vida.

La película culmina con Bourdain saltando a la fama con “Kitchen Confidential” y su carrera televisiva en CNN. El querido autor murió en 2018. El director Johnson destacó la colaboración con Sessa, quien carga con cada escena.