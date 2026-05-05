OMS no descarta transmisión de persona a persona en brote de hantavirus que dejó tres muertos en crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que no descarta una posible transmisión de persona a persona del hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, donde tres personas murieron y varias enfermaron.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias de la OMS, aclaró que “el riesgo para el público en general es bajo” y que cualquier propagación entre personas se limitaría a contactos muy cercanos, como matrimonios que compartían cabina. El virus no se disemina como la gripe o el COVID-19.

Barco varado y evacuación en marcha

Casi 150 personas, incluidos 17 estadounidenses, permanecen en el MV Hondius, anclado frente a Praia, capital de Cabo Verde. Dos tripulantes con síntomas respiratorios agudos esperan evacuación aérea hacia los Países Bajos.

El barco, operado por Oceanwide Expeditions, salió de Ushuaia (Argentina) y recorrió islas remotas. Siete casos de hantavirus han sido identificados (dos confirmados, cinco sospechosos).

Las víctimas fatales son una pareja holandesa y un ciudadano alemán. Un británico permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica.

Origen del brote y letalidad

La OMS sospecha que la pareja holandesa se infectó en Argentina antes de abordar. El virus Andes, propio de Chile y Argentina, es el probable causante y tiene una tasa de mortalidad cercana al 38%.

Las autoridades planean que el barco navegue a las Islas Canarias para una desinfección completa. No existe tratamiento específico para el hantavirus, solo manejo de síntomas.