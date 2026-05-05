Marco Rubio dice que la ofensiva iniciada en febrero contra Irán “ha terminado”

(CNN) – Marco Rubio minimizó el impacto directo de la guerra con Irán en el aumento de los precios de la gasolina, en un momento en que los estadounidenses están pagando un 50 % más por combustible que antes de que comenzara el conflicto.

“Obviamente esto está impulsado por eventos globales”, dijo Rubio a periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este martes por la tarde. “Eso también fue cierto durante la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Con la gasolina ahora en un promedio de US$ 4,50 por galón en todo Estados Unidos, Rubio dijo que otras partes del mundo “realmente están sufriendo mucho” y que el país está “más protegido que otros”.

También argumentó que no se debe permitir que Irán tenga un arma nuclear, ya que esa amenaza podría provocar precios aún más altos de la gasolina.

“Si Irán tuviera un arma nuclear y decidiera cerrar el estrecho de Ormuz y hacer que nuestros precios de la gasolina suban a US$ 9 o US$ 8 por galón, no podríamos hacer nada al respecto, porque tendrían un arma nuclear”, afirmó.

La ofensiva iniciada en febrero contra Irán “ha terminado”, dice Rubio

La operación militar lanzada en febrero contra Irán ha concluido, afirmó este martes el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al sugerir que la prioridad de Washington ahora es reabrir el estrecho de Ormuz.

“La operación ha terminado. ‘Epic Fury’, como notificó el presidente al Congreso, ya está completada en esa fase”, dijo Rubio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Ahora estamos pasando a este ‘Project Freedom’”, continuó, en referencia a la iniciativa de Donald Trump para guiar a los buques mercantes a través del estrecho.

La Casa Blanca notificó al Congreso la semana pasada que las hostilidades contra Irán habían sido “terminadas”, al alcanzarse el umbral de 60 días que requiere autorización formal de los legisladores.

Sin embargo, Trump no ha descartado reanudar una campaña de bombardeos si las negociaciones fracasan o si Irán rompe el actual alto el fuego.

Las cuestiones sobre el programa nuclear iraní —incluido su inventario de uranio altamente enriquecido— se resolverán mediante negociaciones, dijo Rubio.

“En lo que respecta a una negociación, creo que el presidente ha sido claro en que parte del proceso no solo tiene que ver con el enriquecimiento, sino con qué ocurre con este material que está muy profundo en algún lugar”, afirmó.

“No quiero poner en riesgo las negociaciones, pero basta decir que el presidente y todo su equipo son conscientes de la centralidad de esa cuestión, y tendrá que abordarse de una forma u otra”, concluyó.