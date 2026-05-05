Fundación busca voluntarios para acompañar y abrazar a bebés abandonados: ¿Cuáles son los requisitos y cómo es el proceso?

Fundación Abrázame anunció la apertura de una nueva convocatoria para voluntarios y voluntarias para su programa Abrázame+ Primera Infancia.
En este programa se acompaña a bebés de 0 a 3 años que están en hospitales en situación de abandono o residencias de protección bajo cuidado del Estado en la Región Metropolitana.
Desde la fundación detallaron que el programa busca responder a una necesidad crítica, que es la ausencia o inestabilidad de figuras adultas significativas en una etapa clave.
Explicaron que las visitas diarias con una misma persona favorecen la construcción de una relación entre el niño o niña y un adulto, un factor que, de acuerdo con la evidencia, incide en la regulación del estrés, el desarrollo cerebral temprano y las trayectorias de salud y aprendizaje a lo largo de la vida.
“No se trata de intervenciones aisladas, sino de presencia constante. Por eso, buscamos evitar la rotación y favorecer relaciones más estables entre niños y adultos”, señalaron desde Fundación Abrázame.
¿Cómo es el proceso de selección?
- Las personas seleccionadas participan en una formación de aproximadamente tres meses previa a la vinculación con los niños y niñas, y luego realizan un acompañamiento regular, formando parte de su día a día.
- La convocatoria contempla una charla informativa online de carácter obligatorio, que se realizará a través de la cuenta de YouTube de Fundación Abrázame el martes 13 de mayo a las 20:00 horas. En dicha instancia se entregará toda la información sobre el proceso y la forma de postulación.
- Para acceder al link de la charla con anticipación, las personas interesadas pueden visitar www.abrazame.cl o inscribirse en el formulario de registro.
- Desde la organización detallaron que la inscripción a la charla no constituye una postulación.
- El proceso incluye además evaluaciones psicológicas entre el 25 de mayo y el 5 de junio, con resultados el 12 de junio.
¿Cuáles son los requisitos para participar?
- El voluntariado requiere un alto nivel de compromiso.
- Está dirigido a personas mayores de 25 años.
- Las personas no deben tener antecedentes penales ni estar enfrentando un proceso de duelo reciente.
- El voluntariado también exije disponibilidad para realizar visitas diarias y participar en un seminario semanal, además de otras condiciones personales compatibles con el rol.
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