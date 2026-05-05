Restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este miércoles 6 de mayo en Santiago?

Este miércoles se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular en Santiago, una medida que se repite cada año durante el invierno.

Esta disposición forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Su fin es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular el miércoles 6 de mayo?

Vehículos con sello verde (Catalíticos) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en 2 y 3 .

(Catalíticos) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en . Vehículos sin sello verde: aplica para patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

Según la norma, en la Región Metropolitana (Dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.

También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002.

Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?